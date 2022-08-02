Kayseri, 13 üniversiteye ev sahipliği yaptı Tercih öncesi öğrencilere Anadolu üniversiteleri tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri, 13 üniversiteye ev sahipliği yaptı Tercih öncesi öğrencilere Anadolu üniversiteleri tanıtıldı

İHA

Kayseri, 13 üniversiteye ev sahipliği yaptı Tercih öncesi öğrencilere Anadolu üniversiteleri tanıtıldı

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen fuar; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve birliğe üye diğer üniversitelerden gelen yetkililerin katılımıyla açıldı. Açılışın yapılmasının ardından programa katılanlar, üniversitelerin stantlarını gezerek bilgiler aldı. Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri etkinliği programlarıyla üniversitelerin öğrencilere tanıtıldığını aktaran KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; "İlimizden Kayseri ve Erciyes Üniversitesi, yakın illerimizden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erzincan Bin Ali Yıldırım Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi olmak üzere toplam 13 üniversitenin birlikte olduğu bir platform. Bir de misafir üniversitemiz olan Ardahan Üniversitesi var. Erzincan'dan başlayarak saymış olduğu vilayetleri gezdiler. Yarın da Malatya İnönü Üniversitesi koordinasyonunda gerçekleşecek üniversite tanıtım ve tercih günleri. Burada öğrencilere üniversitelerimizi, programları tanıtıyoruz. Tercihleri konusunda şehrimizdeki adaylara bilgilendirme ve yönlendirme yapılıyor. Bu sene ilk kez böyle bir şey organize ettik platform olarak. Güzel de geri bildirimler alındı. Her şey gençlerimiz, üniversitelerimizde nitelikli eğitim verip güçlü Türkiye için diyoruz" dedi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise; "13 üniversiteden oluşan Anadolu Üniversiteler Birliği'nin bir faaliyetidir. Bu faaliyet çerçevesinde hemen hemen birlikteki tüm üniversiteler burada kendi üniversitelerini tanıtıyor. Özellikle tercih döneminde öğrencilerimizle üniversiteleri buluşturma vazifesi olmuş olacak. Birçok ilde yapıldı, bugün de Kayseri'de sürecek bir etkinlik. Tüm öğrencilerimizin, özellikle tercih yapacak gençlerimizin burayı ziyaret etmesini istiyoruz. Çünkü tercih çok önemli. Geleceklerini belirleyecekler. Burada seçecekleri üniversitenin hangi kabiliyette olduğunu öğrenmeleri çok önemli. Bu bağlamda gençlerimize fayda sağlayacağını düşünüyorum. Tercih yapacak tüm gençlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise öğrencilere katkıda bulunmak istediklerini kaydederek; "Bugünkü tanıtım fuarında öğrencilerimizi bilgilendirmek için burada bulunuyoruz. Üniversite sınavına girmiş öğrencilerimizin şuandaki en önemli öncelikleri doğru tercih yapmak, doğru karar vermek. Biz bu süreçte genç kardeşlerimize yardımcı olup bundan sonraki hayatlarını etkileyecek tercihlerinde sağlıklı karar verebilmeleri için burada akademik ve idari birimlerimizle üniversitelerimizin imkanlarını, faaliyetlerini tanıtıp öğrencilerimizin sağlıklı tercih yapmalarına katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da; "Kayserimiz 'Alimler Şehri' olarak bilinir. Dolayısıyla beş üniversitesi olan bir şehirde bulunduğumuzun farkında olmamız lazım. Bunun yanında Anadolu'daki üniversitelerimizin birlik içerisinde hareket etmek suretiyle 13 üniversitemizin kamuoyuyla paylaşılması, yavrularımızın doğru yönlendirilmesi adına önemli bir çalışma olarak nitelendiriyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükkılıç’tan festivalde “Devlet Tiyatrosu’na kadro” müjdesi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Sanatseverlerimizin tam geleceği yer burasıdır”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan festivalde “Devlet Tiyatrosu’na ...
Kayseri'de Kur'an kursuna katılan gençler bisiklet turunda buluştu
YEREL HABERLER Kayseri'de Kur'an kursuna katılan gençler bisiklet ...
Yaralı halde bulunan 'Kocagöz' tedavi ediliyor
YEREL HABERLER Yaralı halde bulunan 'Kocagöz' tedavi ediliyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ziyaretler
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ziyaretler
'Altın Eller Sanat Festivali' açıldı
YEREL HABERLER 'Altın Eller Sanat Festivali' açıldı
İlhan Parlak: “Beşiktaş’ı yenmeye gideceğiz”
YEREL HABERLER İlhan Parlak: “Beşiktaş’ı yenmeye gideceğiz”
Başkan Büyükkılıç, gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, gençlerle buluştu
Vali Çiçek: “Talas’ta çok güzel işler yapılıyor”
YEREL HABERLER Vali Çiçek: “Talas’ta çok güzel işler yapılıyor”
Başkan Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’ni inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’ni ...
Kayserisporlu Carlos Mane: "Takıma katkım daha çok olacak"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Carlos Mane: "Takıma katkım daha çok ...
Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit: "Kendimi hazır hissediyorum”
YEREL HABERLER Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit: "Kendimi hazır ...
Kayserispor’da Kemen sakatlandı
YEREL HABERLER Kayserispor’da Kemen sakatlandı
Kayseri'de yaralı kocagöz kuşu tedaviye alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de yaralı kocagöz kuşu tedaviye alındı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan 4 kişi yakalandı
Vali Çiçek güven timlerini denetledi
YEREL HABERLER Vali Çiçek güven timlerini denetledi
Hırsızlar kabloları yakmaya çalışırken 30 dönümlük araziyi yaktılar Kayseri'de boş arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Hırsızlar kabloları yakmaya çalışırken 30 dönümlük ...
Kendilerini polis ve savı olarak tanıtıp 100 bin TL kredi çektirdiler Kayseri polisi havale edilen 100 bin TL'nin 61 bin TL'sine bloke koydurdu
YEREL HABERLER Kendilerini polis ve savı olarak tanıtıp 100 bin TL ...
AK Parti’den ‘rozet’ açıklaması: “Tüm amaçları Kayseri'deki toplu açılış törenini gölgelemek”
YEREL HABERLER AK Parti’den ‘rozet’ açıklaması: “Tüm amaçları ...
OSB’ler bir arada
YEREL HABERLER OSB’ler bir arada
Melikgazi’den bir sosyal belediyecilik örneği daha
YEREL HABERLER Melikgazi’den bir sosyal belediyecilik örneği daha
Büyükkılıç'ın tarım ve hayvancılık projeleri meyvelerini veriyor
YEREL HABERLER Büyükkılıç'ın tarım ve hayvancılık projeleri ...
Kiracısını tehdit eden ev sahiplerine ‘kiracıdan ve evden uzaklaştırma’ cezası önerisi Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: “Cumhurbaşkanı düzenlemeyle yüzde 25 yapmışsa bu önümüzdeki 1 sene içerisinde yüzde 25’ten fazla kira zammı yapılamaz” “Eğer yaparsanız bu bir suçtur. Bu suça bir cezanın da olması lazım” “En azından soruşturma tamamlanana kadar ev sahibine kiracıdan ve evden uzaklaştırma cezası kararının verilmesi lazım”
YEREL HABERLER Kiracısını tehdit eden ev sahiplerine ‘kiracıdan ve ...
Gençler seyahati çok sevdi Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı: “Dönüşümlü olarak bin civarında konaklayan misafirimiz oldu”
YEREL HABERLER Gençler seyahati çok sevdi Kayseri İl Gençlik ve Spor ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.