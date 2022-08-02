38. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

Develi Belediyesinin en önemli kültür ve sanat etkinliği olan 38. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali coşkuyla başladı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın ev sahipliğinde Develi Belediyesi önünden başlayıp etkinlik alanı olan terminal alanına kadarki kortej yürüyüşüne Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, TÜRKSOY Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu, ilçe protokolü, ilçemiz siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve Develililer katıldı. Yürüyüşün sonunda Yöresel El Ürünleri Stantları ve çocuk oyun alanlarının da olduğu etkinlik alanının açılışını yapan protokol daha sonra stantları tek tek gezerek ilçe yerli ürünleri hakkında bilgiler aldı. Kortej yürüyüşü ve açılışın ardından festivalin ilk günü birbirinden güzel etkinlik ve konserlere sahne oldu. Develi’de türkülere gönül vermiş vatandaşlar tarafından oluşturulan Develi Halk Eğitim Merkezi Halk Korosunun birbirinden güzel türküleri seslendirdiği müzik dinletisinin ardından festivale ev sahipliği yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar selamlama konuşması yaptı. Başkan Cabbar; “Hemşehrisi olmaktan iftihar ettiğimiz Seyrani’mizi anmak ve anlamak adına düzenlediğimiz bu muhteşem festivali 38 yıldır devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İki senedir pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız festivalimizin bu yıl süresini altı güne çıkararak siz kıymetli hemşehrilerimiz için dolu dolu bir program hazırladık. Her akşam ülkemizin sevdiği birbirinden kıymetli sanatçıları sizlerle buluşturacağımız festivalimize TÜRKSOY aracılığıyla gelen Kazak, Kırgız ve Özbek soydaşlarımıza, her biri farklı şehirden gelen ve pandemi sürecinde kaybettiğimiz Develimizin Aşık’ı, Aleaddin Oben Ağabeyimiz anısına program düzenleyecek olan âşıklarımıza ve Kayseri’den gelerek farklı bölgelerimizin halk oyunlarını bizlere tanıtacak olan folklor ekiplerimize davetimize icabet ettikleri için teşekkür ediyor, zamanlar ve zeminler ötesine hoş bir seda gönderen Seyranimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi. Başkan Cabbar’ın konuşmasının ardından duygu ve düşüncelerini dile getiren TÜRKSOY Daire Başkanı Sancar Mülazimov, Aşık Seyrani’nin Türk Halk Edebiyatındaki öneminden bahsederek Develi’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan konuşmalar sonrasında TÜRKSOY Teşkilatı vesilesiyle ilçeye Kazakistan’dan gelen ekibin konser ve folklor gösterisi Develililer tarafından büyük beğeni topladı. Âşık Seyrani festivallerinin vazgeçilmezi olan Aşıklar konseri katılımcılara güzel dakikalar yaşattı. Geçen yıl hayatını kaybeden Develi aşığı ve Aşık Güzini mahlasıyla birçok şiir yazan Aleaddin Oben anısına yapılan aşıklar konserinde, aşıklar birbirinden güzel koşma, taşlama, türkü ve şiirlerle Develililere muhteşem bir gece yaşattı. 38. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali’nin ilk gününün sonunda etkinliklerinde sahne alan Develi Halk Eğitim Merkezi Halk Korosuna, TÜRKSOY Teşkilatı Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu’na ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden Develi’ye gelerek aşıklık geleneğini yaşatan aşıklara teşekkür plaketi, katılım belgesi ve Türk Bayrağı takdim eden Başkan Cabbar; “Muhteşem bir başlangıçla festivalimizin ilk gün etkinliklerini tamamladık. Böylesi güzel bir gece yaşattıkları için sahne alan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Festivalimiz bundan sonra da birbirinden güzel etkinlik ve sevilen sanatçıların konserleriyle devam edecek. İnşallah yarın yine bu alanda siz kıymetli hemşerilerimizle buluşacağız” dedi.

Öte yandan etkinlikler 16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmeye devam edecek.

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