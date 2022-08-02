Kayserispor'da 31 futbolcunun lisansı çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor'da 31 futbolcunun lisansı çıktı

İHA

Kayserispor'da 31 futbolcunun lisansı çıktı

Yukatel Kayserispor takımında 31 futbolcunun lisansı çıktı. Sarı Kırmızılı takımda 15 yabancı futbolcuya lisans çıkarıldı.
Süper Lig 20222023 sezon hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor’da kadro şekilleniyor. Sarı kırmızılı kulüp tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen futbolcu isimlerinin lisans çıkmaya başladı. TFF, şu ana kadar Yukatel Kayserispor takımından 31 futbolcunun lisans işlemlerini tamamladı. Yukatel Kayserispor’da şu ana kadar lisansı çıkarılan oyuncular şunlar;
Abdulkadir Taştan, Ali Karimi, Andrea Bertolacci, Anthony Uzodimma, Arif Kocaman, Bernard Mensah, Bilal Bayezit, Carlos Mane, Cenk Gönen, Dimitrios Kolovetsios, Emin Can Uysal, Emrah Başsan, Ethem Balcı, Gökhan Sazdağı, Gustavo Campanharo, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Joseph Attamah, Lionel Carole, Majid Hosseini, Mario Gavranovic, Mehmet Eray Özbek, Miguel Cardoso, Muhammed Eren Arıkan, Mustafa Pektemek, Olivier Kemen, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Talha Sarıaslan, Thiam Mame Baba ve Yaw Ackah

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükkılıç’tan Kayserigaz’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan Kayserigaz’a ziyaret
Hacılar Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hacılar Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
38. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı
YEREL HABERLER 38. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat ...
Hacılar Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Hacılar Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını ...
Yürüyüş yapan çocuklar ceset buldu Kayseri’de bir kişi kendini ağaca asarak yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Yürüyüş yapan çocuklar ceset buldu Kayseri’de bir ...
OSB yönetiminden Melikgazi’ye iade-i ziyaret
YEREL HABERLER OSB yönetiminden Melikgazi’ye iade-i ziyaret
Kayseri, 13 üniversiteye ev sahipliği yaptı Tercih öncesi öğrencilere Anadolu üniversiteleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Kayseri, 13 üniversiteye ev sahipliği yaptı Tercih ...
Başkan Büyükkılıç’tan festivalde “Devlet Tiyatrosu’na kadro” müjdesi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Sanatseverlerimizin tam geleceği yer burasıdır”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan festivalde “Devlet Tiyatrosu’na ...
Kayseri'de Kur'an kursuna katılan gençler bisiklet turunda buluştu
YEREL HABERLER Kayseri'de Kur'an kursuna katılan gençler bisiklet ...
Yaralı halde bulunan 'Kocagöz' tedavi ediliyor
YEREL HABERLER Yaralı halde bulunan 'Kocagöz' tedavi ediliyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ziyaretler
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ziyaretler
'Altın Eller Sanat Festivali' açıldı
YEREL HABERLER 'Altın Eller Sanat Festivali' açıldı
İlhan Parlak: “Beşiktaş’ı yenmeye gideceğiz”
YEREL HABERLER İlhan Parlak: “Beşiktaş’ı yenmeye gideceğiz”
Başkan Büyükkılıç, gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, gençlerle buluştu
Vali Çiçek: “Talas’ta çok güzel işler yapılıyor”
YEREL HABERLER Vali Çiçek: “Talas’ta çok güzel işler yapılıyor”
Başkan Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’ni inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’ni ...
Kayserisporlu Carlos Mane: "Takıma katkım daha çok olacak"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Carlos Mane: "Takıma katkım daha çok ...
Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit: "Kendimi hazır hissediyorum”
YEREL HABERLER Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit: "Kendimi hazır ...
Kayserispor’da Kemen sakatlandı
YEREL HABERLER Kayserispor’da Kemen sakatlandı
Kayseri'de yaralı kocagöz kuşu tedaviye alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de yaralı kocagöz kuşu tedaviye alındı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan 4 kişi yakalandı
Vali Çiçek güven timlerini denetledi
YEREL HABERLER Vali Çiçek güven timlerini denetledi
Hırsızlar kabloları yakmaya çalışırken 30 dönümlük araziyi yaktılar Kayseri'de boş arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Hırsızlar kabloları yakmaya çalışırken 30 dönümlük ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.