Başkan Büyükkılıç'a Türk dünyasından 'dombralı' ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Özbekistan Fergana Şehri Vali Yardımcısı Hurşit Ahmedov ve Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan’dan sanatçıları ağırladı. Ziyarette, Türk dünyasından gelen sanatçılar, Orta Asya ülkelerinde yaygın olarak kullanılan uzun boyunlu ve yaylı Türk çalgısı Dombra ile mini konser verdiler.



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Özbekistan Fergana Şehri Vali Yardımcısı Hurşit Ahmedov, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan’dan sanatçılar ve misafirler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.



“BİZ ET TIRNAK GİBİ AYRILMAZ PARÇAYIZ”

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kültürel ve diğer alanlarda şehirlerimizin kardeşlik duyguları ile hareket etmesi, ön plana çıkarılarak bu bağlarımızın güçlendirilmesi bizim olmazsa olmazımız. Sayın Cumhurbaşkanımız Türk Cumhuriyetlerimizi çok önemsiyor. Her ülkenin cumhurbaşkanıyla diyalogları en üst düzeydedir. Biz et tırnak gibi ayrılmaz parçayız. Olayı biz böyle değerlendiririz, bizim sistemimiz fedakârlık üzerine kurulmuştur. Birbirimize sahip çıkmamız lazım” dedi.

Kayseri’nin 5 üniversitesi, 80 bine yakın öğrencisi olan genç dostu şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Bunun da avantajını kullanan Türk Cumhuriyetlerimizden değişik ülkelerimizden gelen öğrencilerimiz eğitim alıyorlar, onlar da ayrı bir zenginlik oluşturuyor, aramızda bir köprü oluşturuyor. Kayseri gelişmiş olan bir şehirdir. Ekonomik, ticari potansiyeli olan kayak merkezi olan önemli bir şehirdir. Daha da zenginleştirecek kültürel çalışmalar yapıyoruz. 6 bin yıllık geçmişi olan, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmanın kültürel zenginliğini yaşayan bir şehirdir. Kayseri, anlat anlat bitmez bir şehirdir. Kayseri, makarrı ulema, makarrı evliya yani âlimler ve evliyalar şehridir.”

Özbekistan Fergana Şehri Vali Yardımcısı Hurşit Ahmedov ise ziyarette yaptığı konuşmada, “Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hem Fergana vilayet valisi adına hem de oradaki bütün arkadaşlarımız adına sizlere çok büyük selam getirdik. Bildiğiniz üzere dinimiz, dilimiz, kültürümüz aynı olduğu sürece, bir de iki ülkenin cumhurbaşkanlarının arkadaşlığı münasebetiyle ilişkilerimizin güçlenmesinden dolayı burada bulunuyoruz. Biz bu ilişkiler neticesinde kültür, sanat, ticaret ilişkilerimizi daha da ileri seviyeye taşımak için burada bulunuyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’ı Fergana şehrine davet eden Ahmedov konuşmasında,“Fergana vilayeti ayrıca Bursa ile kardeş şehir olarak imza attılar, o münasebetle 20’yi aşkın tüccarımızla birçok ticari konuda ilişkilerini sürdürüyorlar. Bizim amacımız sadece Türkiye’de bildiğimiz şehirler değil, bilmediğimiz şehirler ve bölgeyle görüşerek, ilişkilerimizi güçlendirmek. Şuan tarımla ilgili o kadar güzel noktaya geldik ki, bu dönemde ithalat ve ihracat konusunda ileri seviyedeyiz. Meyve konusunda o kadar güzel meyveler yetiştiriyoruz ki bütün dünyaya ihracatımız var. Hem sizi hem de ekibinizi Fergana iline davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı da Develi Belediyesi ve TÜRKSOY iş birliğinde düzenlenen 38. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali’ne Türk dünyasından birbirinden değerli sanatçılar geldiğini belirterek, Başkan Büyükkılıç’a ev sahipliği için teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, günün anısına Özbekistan Fergana Şehri Vali Yardımcısı Hurşit Ahmedov’a 6 bin yıllık geçmişi olan Kayseri’nin kazılarda çıkan ticari anlaşmalarının yer aldığı tabletlerin replikalarını hediye etti. Başkan Büyükkılıç’a da misafirler tarafından hediye plaket takdimleri yapıldı.

DOMBRA İLE MİNİ KONSER

Misafirlere, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım videosu izletilirken, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan da ziyarette hazır bulundu.

Ziyaret sonunda Türk dünyasından gelen sanatçılar Orta Asya ülkelerinde yaygın olarak kullanılan uzun boyunlu ve yaylı Türk çalgısı Dombra ile mini konser verdiler.

