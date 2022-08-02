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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktor Başkan'dan diş hekimliği mesleğine 'altın bilezik' vurgusu

İHA

Doktor Başkan'dan diş hekimliği mesleğine 'altın bilezik' vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet törenine katılarak, “Gerçekten altın bilezik olarak nitelendirilebilecek olan bir meslektir” dedi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 20212022 Eğitim, Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’nde ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, rektör yardımcıları, dekanlar ve akademisyenler tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç, mezun öğrenciler ve aileleri ile sohbet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çiçeği burnunda diş hekimlerini tebrik ederek, sağlıklı, huzurlu şekilde hastalarına şifa dağıtacak bir anlayış içerisinde hizmet vermeleri temennisinde bulundu. Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Başkan Büyükkılıç, Kovid19 nedeniyle hayatını kaybeden Kayseri Diş Hekimleri Odası önceki Başkanı Emrullah Maraş’ı da rahmetle andı. Diş hekimliğinin önemli bir eğitim alanı olduğunu belirten Büyükkılıç, “Gerçekten altın bilezik olarak nitelendirilebilecek olan bir meslek. İnşallah o mesleğin en güzel şekliyle hayata geçirilmesi, uygulanması bağlamında kendileri gerekli yaklaşımları sergilerler diye genç diş hekimlerimizden umuyoruz” dedi.

“SOSYAL PROJELERİMİZ İLE GENÇLERİN GÖNLÜNDE YER ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”
Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin genç ve öğrenci dostu bir şehir olduğunu vurgulayarak, “5 üniversitesi ile üniversiteler şehri olan bu güzel şehrimizi, gençlerimize layık olacak şekilde hazırlamaya, onlara kütüphaneleriyle, müzeleriyle, sağlık, turizm, kültür alanındaki çalışmalarımız ile fırsat vermeye gayret ediyoruz. Yavrularımızın çamaşırlarını bile yıkıyoruz. Çünkü biz onları çok seviyoruz. Sosyal projelerimiz ile gençlerin gönlünde yer etmeye çalışıyoruz. Onlar bizim için çok önemli ve anlamlı. Onlara layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Genç diş hekimlerimize başarılar diliyor, ailelerini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise öğrencilerin çok kaliteli bir üniversitenin çok kaliteli bir fakültesinden mezun olduklarını belirterek, Erciyes Üniversitesi’nin birçok başarı elde eden üniversite olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından mezun öğrenciler, hekimlik yemini edip, kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı. Başkan Büyükkılıç, fakülteden dereceyle mezun olan öğrenciye diplomasını ve plaketini vererek, öğrenciyi tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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