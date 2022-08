Grup Avenir’dan 3 yeni proje Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut: “Müşterilerimizin topraktan alacakları tüm projeler kendilerine daha fazla kar getirecektir”

Grup Avenir, 2022 yılında Marvel 300, Neva 125 ve Via 138 isimli 3 yeni projeye imza atıyor. Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, “Müşterilerimizin topraktan alacakları tüm projeler kendilerine daha fazla kar getirecektir” dedi.



Ürettikleri 3 projenin de ulaşım imkanlarının rahat olduğunu söyleyen Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, projelerde sadece konutların değil ticari alanlarında yer aldığını belirtti. Serap Karabulut, ”Kültür şehri Kayseri'miz, Anadolu coğrafyasının önemli kavşak noktalarından biri olarak yer almaktadır. Yaklaşık 6 bin yılı aşan tarihi ve tarihi eserlerinden oluşan zengin bir kültürel mirasa da sahiptir. Özellikle her geçen gün gelişen ve büyüyen sanayisi, ekonomisi ve artan nüfusuyla da Anadolu’nun parlayan bir yıldızı olmaya da devam etmektedir. Bizde Grup Avenır olarak bu durumu yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza anlatarak ve özellikle güzel şehrimiz Kayseri’yi tanıtarak, şehrimize yatırım yapmaları için davet ediyoruz. 2022 projelerimizden ilki Marvel 300 projesi. Özellikle bulunduğu konum itibariyle oldukça özel bir lokasyona sahip, Papatya Caddesine oldukça yakın bir mesafede ve 4 bloktan oluşuyor. Hem 2+1 hem de 3,5+1 seçenekler sunabiliyoruz. Bu projemize çok yakın bir projemiz daha var. Hulusi Akar Bulvarı ve yeni yapılan tramvay yolu güzergahı üzerinde yer alan Neva 125 projemiz. Burasıda 2 bloktan oluşuyor. 3,5+1 seçeneği sunabiliyoruz. Özellikle altında yer alan ticari alanlardan da misafirlerimiz yatırım yapmak için faydalanabilirler. Son olarak Talas bölgesinin en güzide semtlerinden birisi olan Yenidoğan Mahallesi’nde Via 138 projemiz. Burada da 2 bloktan oluşan 2+1 seçeneği ve altındaki ticari alanlarıyla misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Via 138 projemizin bir diğer özelliği de Talas ana cadde, tramvay güzergahı ve yeni yapılacak millet bahçesine olan yakınlığıyla da ekstra özel bir konuma sahip” diye konuştu.



"Topraktan alan avantajlı"

Topraktan alınan tüm projelerin yatırımcılara avantaj sağlanacağını dile getiren Karabulut, "Burada vatandaşlarımız için takas seçeneği vadeli ödeme imkanları, peşin ödemelerde iskonto imkanlarıyla da kendilerine fayda sağlayabiliriz. Özellikle topraktan alınan tüm projeler her zaman kendilerine daha fazla kar getirecektir. Hem yurtiçinde hem de yurt dışında yaşayan müşterilerimiz en iyi projeyi almak ve değeri her geçen gün artan projelerde yer almak isterlerse kendilerini Grup Avenir’a bekliyoruz" diye konuştu.

