Talas Spor Lisesi inşaatı tüm hızıyla sürüyor

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Kayseri’nin Talas ilçesinde yapımı süren Talas Spor Lisesi'nin inşaatı devam ediyor.

Büyük bir hızla devam eden Talas Spor Lisesi'nin inşaatını inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yetkililerden inşaat ile ilgili bilgi aldı. Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, spor Lisesini Kayseri'de bir eksikliği gidermiş olacağını söyledi.

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