Büyükkılıç, KAYMEK kursiyeri gençlerin spor etkinliğine katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç, KAYMEK kursiyeri gençlerin spor etkinliğine katıldı

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) Matematik Kampı kursiyerlerini Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pisti'nde ziyaret etti.

Büyükkılıç, KAYMEK kursiyeri gençlerin spor etkinliğine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Matematik Kampı kursiyerlerini Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pisti’nde ziyaret etti.
Yatırım, hizmet ve projeleri ile örnek bir yerel yönetim anlayışı sergileyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bulduğu her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye, öğrencilerin etkinlik ve faaliyetlerine katılmaya devam ediyor.
Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAYMEK’in Matematik Kampı’nda eğitim gören öğrencileri, Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pisti’nde ziyaret etti. Öğrencilerin buz pateni etkinliğini izleyen Büyükkılıç, gençlerle yakından ilgilendi.

“GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”
Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik hayata geçirdikleri hizmetleri diğer tüm hizmetlerden çok ayrı bir yere koyduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Her zaman söylediğimiz gibi gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlar bizim tüm bu gayretlerimizin dayanak noktası. Amacımız eğitim, spor, kültür ve diğer yönlerden tam donanımlı bir şekilde yetişmeleri ve ülkemiz, milletimiz için faydaları işlere imza atmalarıdır. Yerel yöneticiler olarak bu hedef doğrultusunda gayret gösteriyoruz. Pırıl pırıl gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Eğitim ve spor ayrılmaz bir bütün olarak gençlerimizin hayatında yer almalı, zira sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR
Sıcak ve samimi bir ortamda gençlerle sohbet eden Büyükkılıç, öğrencilere kendilerini en iyisi şekilde yetiştirmeleri konusunda nasihatlerde bulunurken, KAYMEK tarafından düzenlenen Matematik Kampı’nda eğitim gören öğrenciler, genç dostu hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.
Başkan Büyükkılıç’a Buz Pateni Pisti ziyaretinde İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da eşlik etti.

MATEMATİĞİ SEVDİREN KAMP
Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in Sümer Tesisleri’nde düzenlenen Matematik Kampı’nda 33 öğrenci eğitim görüyor. Öğrenciler sayısal dikkat ve zekâ kazanımlarını sağlayıp, analitik düşünme ve yordama becerilerini geliştirerek, “yaparak yaşayarak öğrenme” modeliyle matematik alanında soru çözüyorlar. Ayrıca kampta, öğrencilerin sınav başarılarını arttıracak, sınav çerçevesindeki diğer branşlarda da uyumlu çalışma yöntemlerini ortaya çıkaracak eğitimler veriliyor. KAYMEK Matematik Kampı’nda matematik ve motivasyon derslerinin yanı sıra diğer branşlarda da öğrencilere dersler ve etkinlikler düzenlenerek başarıyı bütünsel olarak arttırmak amaçlanıyor. Bu çerçevede öğrencilerin fiziksel becerilerini geliştirmek için oryantiring eğitimlerinin de yer aldığı atölye çalışmalarında, dersler sadece sınıf ortamında değil doğada da işleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası
Talas Spor Lisesi inşaatı tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Talas Spor Lisesi inşaatı tüm hızıyla sürüyor
Başkan Büyükkılıç, kardeş şehri Mostar'ın gençlerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, kardeş şehri Mostar'ın gençlerini ...
Kayseri ANALİG Jimnastik Takımı Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Kayseri ANALİG Jimnastik Takımı Türkiye şampiyonu ...
KAYSO Başkanı Büyüksimitci: “2023 yılında 5 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalama şansımız var”
YEREL HABERLER KAYSO Başkanı Büyüksimitci: “2023 yılında 5 milyar ...
Dr. Ahmet İnal'dan 'post Covid sendromu' uyarısı
YEREL HABERLER Dr. Ahmet İnal'dan 'post Covid sendromu' uyarısı
Büyükkılıç: "Develi'miz Seyrani sevdalısı"
YEREL HABERLER Büyükkılıç: "Develi'miz Seyrani sevdalısı"
Grup Avenir’dan 3 yeni proje Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut: “Müşterilerimizin topraktan alacakları tüm projeler kendilerine daha fazla kar getirecektir”
YEREL HABERLER Grup Avenir’dan 3 yeni proje Grup Avenir Satış ve ...
Büyükşehir'de vatandaşa kolaylık sağlayacak proje
YEREL HABERLER Büyükşehir'de vatandaşa kolaylık sağlayacak proje
Kocasinan Belediyesi çalışanlarından, Kızılay’a kan bağışı
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi çalışanlarından, Kızılay’a kan ...
Vali Çiçek Ve Başkan Yalçın’dan yatırım turu
YEREL HABERLER Vali Çiçek Ve Başkan Yalçın’dan yatırım turu
Büyükşehir'in Adres Talep Başvuru Projesi hizmete girdi
YEREL HABERLER Büyükşehir'in Adres Talep Başvuru Projesi hizmete ...
Güven Timlerinden dilenci operasyonu
YEREL HABERLER Güven Timlerinden dilenci operasyonu
Çabuk: "Kayseri teşkilatımız Karabük gibi genel başkanımızın kalesidir"
YEREL HABERLER Çabuk: "Kayseri teşkilatımız Karabük gibi genel ...
TÜRKSOY heyetinden Kayseri Üniversitesine ziyaret
YEREL HABERLER TÜRKSOY heyetinden Kayseri Üniversitesine ziyaret
ERÜ Diş Hekimliği Fakültesinden 121 öğrenci mezun oldu
YEREL HABERLER ERÜ Diş Hekimliği Fakültesinden 121 öğrenci mezun ...
Doktor Başkan'dan diş hekimliği mesleğine 'altın bilezik' vurgusu
YEREL HABERLER Doktor Başkan'dan diş hekimliği mesleğine 'altın ...
ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı
TÜRKSOY Heyetinden Kayseri Üniversitesi’ne Ziyaret
YEREL HABERLER TÜRKSOY Heyetinden Kayseri Üniversitesi’ne Ziyaret
Kayıp şahıslar buldu olay yeri inceleme tespit etti
YEREL HABERLER Kayıp şahıslar buldu olay yeri inceleme tespit etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a ziyaret
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a ziyaret
GÜNCELLEME - Kayseri'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kayseri'deki trafik kazasında 2 kişi ...
Melikgazi'nin yaz kursları sürüyor
YEREL HABERLER Melikgazi'nin yaz kursları sürüyor
Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.