Böbrek hastası Oğuz, nakille hayata tutundu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde 5 yıldır diyalize giren Oğuz İbili (17), Mersin'den gönderilen tek böbrekle hayata tutundu. 1 ay önce nakil olduğunu belirten İbili, "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Rahat hareket edebiliyorum. Bağışı yapan aileye çok teşekkür ediyorum. Onların bağışı ile hayata tutundum" dedi.

Kısa boyu nedeniyle 6 yıl önce hastaneye başvuran Oğuz İbili'ye, birtakım testler yapıldı. Böbrek hastası olduğu ortaya çıkan İbili'nin tedavi süreci başladı. İlk yıl ilaç tedavisi gören İbili, daha sonra sürekli diyalize girdi. Son 5 yıldır diyalize giren İbili'ye, Mersin'den güzel haber geldi. Hayatını kaybeden bir kişinin böbreği, ailenin bağışı sonrası Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Oğuz İbili, burada kendisine nakledilen tek böbrek ile hayata tutundu.

'ŞU AN KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM'

1 ay önce nakil olduğunu dile getiren Oğuz İbili, "Organın geleceğini öğrenince çok mutlu oldum. Organın gelmesiyle beni hemen buraya getirip, kan tahlili aldılar. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Rahat hareket edebiliyorum. Bağışı yapan aileye çok teşekkür ediyorum. Onların bağışı ile hayata tutundum" dedi.

'BAĞIŞÇI AİLEDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Oğuz İbili'nin ağabeyi Umut İbili ise "Kardeşimin gelişimi için 6 yıl önce hastaneye başvurmuştuk. O zaman bu hastalık ortaya çıktı. Uzun bir süre diyalize girdi. Sonrasında Mersin'den yapılan bağış sonrası böbrek nakli oldu. Sağlık durumu gayet iyi. Nakil yapılan kişinin öldüğünü öğrendik. Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun. Kardeşim sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-08-04 11:09:02



