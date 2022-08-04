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Onur Bulut: İnşallah Beşiktaş maçında oyunu istediğimiz gibi sergileyebiliriz

DHA

Onur Bulut: İnşallah Beşiktaş maçında oyunu istediğimiz gibi sergileyebiliriz


İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserisporlu Onur Bulut, "İnşallah oyunu Beşiktaş maçında istediğimiz gibi sergileyebiliriz. İyi bir rakibe karşı oynuyoruz" dedi.
Kayserispor ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın takıma yeni bir sistem getirdiğini belirten Bulut, "6 hafta iyi çalıştık. Çağdaş hoca ile takımımıza yeni bir sistem geldi. Sistemi uygulamaya çalışıyoruz. Maçlarda nasıl bir futbol oynayacağımız belli oldu. İnşallah oyunu Beşiktaş maçında istediğimiz gibi sergileyebiliriz. İlk maçtan itibaren nerede durduğumuz belli olacak. İyi bir rakibe karşı oynuyoruz. Üç büyük takımdan biri ile oynuyoruz. Sistemden dolayı benim de oyunum biraz değişti. İnşallah iyi performansla devam ederim" ifadelerini kullandı.
BİLAL BAYAZİT: ZOR MAÇ OLACAK
Kayserisporlu genç kaleci Bilal Bayazit ise konuşmasında, "Zor maç olacak. Ama hazır olacağımızı düşünüyorum. İyi çalıştık, inşallah 3 puanla döneriz. Umutluyuz" diye konuştu. Tecrübeli kaleci Cenk Gönen ile forma yarışında olacağının sorulması üzerine genç kaleci Bilal Bayazit, "Ben yarış olarak görmüyorum. Cenk ağabey ile ağabey-kardeş gibi ilişkimiz var. Geçen sene Lung ile de güzel bir ilişkim vardı. Kiminle kazanırsak o oynasın. İnşallah bu sene birinci kaleci olduğumu gösterebilirim. Cenk ağabeye de bana da şans gelir. Hazır olmamız gerekiyor. Önemli olan Kayserispor. Elimizden geleni yapacağız" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Onur Bulut´un konuşması
-Bilal Beyazit´ın konuşması
-Antrenman görüntüsü
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-08-04 20:24:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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