Kayseri´de 150 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

İzmir'de 7 bin 800 yıllık keşif... "Çok nadir bir eser"

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 150 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin ülke genelinde çeşitli yollarla temin ettiği tarihi eserleri piyasaya sürmek amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evindeki aramalarda, Bizans, Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen kılıç, kasatura, kama, mühür, toprak obje, sikke ve heykelin bulunduğu 150 tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-08-08 14:03:33



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