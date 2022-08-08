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Kayseri´de 150 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

DHA

Kayseri´de 150 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı


İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 150 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin ülke genelinde çeşitli yollarla temin ettiği tarihi eserleri piyasaya sürmek amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evindeki aramalarda, Bizans, Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen kılıç, kasatura, kama, mühür, toprak obje, sikke ve heykelin bulunduğu 150 tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-08-08 14:03:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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