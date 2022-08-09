Otomobil, seyyar satıcının tezgahı ile karpuz yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, İbrahim Adalı´nın (30) kontrolünü yitirdiği otomobili, yol kenarındaki seyyar satıcının tezgahı ile park halindeki karpuz yüklü kamyonetine çarptı. Kazada sürücü Adalı (30) hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde, Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi 474'üncü Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Adalı´nın kontrolünü kaybettiği 38 GG 363 plakalı otomobil, yol kenarındaki seyyar satıcının tezgahı ile karpuz yüklü 38 KR 199 plakalı kamyonetine çarptı. Kazada, sürücü Adalı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Adalı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-08-09 12:42:25
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