Afjet Afyonspor hazırlık maçında MC Alger ile berabere kaldı

Afjet Afyonspor Mouloudia Club Alger: 3-3
İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´nde devam eden 2´nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Afjet Afyonspor, Cezayir Lig 1'inci Lig takımlarından Mouloudia Club Alger ile 3-3 berabere kaldı.
Afjet Afyonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cezayir 1'inci Lig takımlarından Mouloudia Club Alger ile hazırlık maçı yaptı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´nde oynanan müsabakaya Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Koray Palaz, şu 11´le çıktı: Anıl, İsmail, Melih, Denis, Onur, Şiyar, Olcay, Yavuz, Abdullah, Eray, Berat. Mouloudia Club Alger Teknik Direktörü Faruk Hadzibegic ise, maça şu 11 ile çıktı; Chaal, Hamidi, Ghezala, Menzla, Fehrani, Benabdi, Dahamni, Oukkıl, Merzougoı, Boutrif, Debbih.
Afjet Afyonspor 21´inci dakikada Berat ile öne geçti: 1-0. Cezayir takımı Mouloudia Club Alger 30´uncu dakikada Oukkıl ile skoru dengeledi: 1-1. Afjet Afyonspor 37´nci dakikada Şiyar ile tekrar öne geçti: 2-1. Afjet Afyonspor ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Müsabakanın 57´nci dakikasında Cezayir ekibi Rahmani ile skoru dengeledi: 2-2. Afyon takımı 71´de Furkan ile skoru 3-2´ye getirdi. Mouloudia Club Alger 85´inci dakikada Haif ile skor 3-3 yaptı. Maçta başka gol olmadı.
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DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-08-10 22:49:06
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