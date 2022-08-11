Kanserden hayatını kaybeden teğmen, son yolculuğa uğurlandı

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Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)ANKARA'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Topçu Teğmen Mert Düzgün (28), memleketi Kırşehir'in Boztepe ilçesinde toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde görevli Topçu Teğmen Mert Düzgün, kanser hastalığı nedeniyle 3 aydır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Düzgün'ün cenazesi, memleketi Kırşehir'in Boztepe ilçesine getirildi. Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazına; AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Mert Düzgün'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Mert Düzgün, Şehit Yasin Gevrek Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Fahrettin TOKER

2022-08-11 17:14:29



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