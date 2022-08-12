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'Ağaç kesme' tartışmasında oğlunu öldüren babaya verilen cezaya itiraz

DHA

'Ağaç kesme' tartışmasında oğlunu öldüren babaya verilen cezaya itiraz


Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, ağaç kesme tartışmasında oğlu Abdulkadir Köse'yi (35) tabancayla vurarak öldüren Nahit Köse'ye (71), 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle verilen 15 yıl hapis cezası kararına sanık avukatı itiraz etti. Sanık Köse'nin avukatı, cezanın fazla olduğunu belirterek, kararı istinafa taşıdı.
Olay, geçen yıl 11 Temmuz'da saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde medyana geldi. Müstakil evin bahçesinde Nahit Köse ile oğlu Abdulkadir Köse, ağaç kesme nedeniyle tartıştı. Karakolluk olan babayla oğlu arasında eve geldikten sonra kavga çıktı. Kavgada, yatak odasından getirdiği ruhsatsız tabancayla oğluna ateş edip öldüren Nahit Köse, suç aletiyle polise teslim oldu. Nahit Köse hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'TORUNLARIMIN YANINA DÖNMEK İSTİYORUM'
Davanın geçen hafta görülen karar duruşmasında önceki ifadelerini tekrar ettiği ve pişman olduğunu söyleyen sanık Nahit Köse, "Olaydan önce meyve ağaçlarını kestiği için tartışmıştık. Karakola gittik, uzaklaştırma istedim. Karakoldan gelince çatı katında bir şeyler kırdı. Sonra elinde kazmayla aşağı inip, 'Hadi, seni şimdi hangi jandarma ya da polis kurtaracaksa gelsin de kurtarsın' dedi. Cezaevini 1 gün bile hak etmedim. Torunlarımın yanına dönmek istiyorum. 70 yaşındayım, bugüne kadar karakol yüzü görmedim. Olmasaydım, torunlarımı ve gelinimi öldürecekti. Oğlumun bu hale gelmesi uyuşturucu yüzündendir. Allah, onu bu illete bulaştıran ve alıştıranların belasını versin. Bir insan evladına nasıl kıyabilir?" dedi.
15  YIL HAPİS CEZASI ALDI
Mahkeme heyeti, sanık Köse'yi, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra sanığın cezasını 'tahrik' indirimiyle 18 yıla, 'iyi hal' indirimiyle de 15 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Köse'nin avukatı karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Sanık avukatı itiraz dilekçelerinde verilen cezanın fazla olduğunu, cezanın düşürülmesi gerektiğini belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-08-12 12:07:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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