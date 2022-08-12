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Kayseri'de avukata bıçakla saldırı

DHA

Kayseri'de avukata bıçakla saldırı


Olcay DÜZGÜNSamed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Barosu avukatlarından Savaş Ünlü (42), arabuluculuk ofisinde yaptığı görüşme sırasında Ersoy K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sol kolundan yaralanan avukat hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kaçtı. 
Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan arabuluculuk ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, kooperatif alacağı görüşmelerinde arabuluculuk yapan Avukat Savaş Ünlü ile Ersoy K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ersoy K., üzerinde bulunan bıçakla Avukat Ünlü'yü sol kolundan yaralayıp, kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle birlikte Ünlü'nün boyun bölgesinde de kızarıklar ve çizikler meydana geldi. Arabuluculuk ofisindeki diğer avukatların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Avukat Ünlü'yü, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ünlü, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, olay yerinden kaçan Ersoy K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Avukat Savaş Ünlü'nün bıçaklandığını öğrenen meslektaşları kendisini yalnız bırakmadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜNSamed Aydın SUN
2022-08-12 18:22:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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