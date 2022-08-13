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Eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

DHA

Eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, tartıştığı eşi Gizem Vural Dik'i (27) tabancayla başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Dik'e (32) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.
Olay, 9 Eylül 2019'da Melikgazi ilçesindeki Tavlusun Mahallesi'nde meydana geldi. Klima tamircisi Mehmet Dik, 4 yıllık eşi Gizem Vural Dik ile 3 yaşındaki oğulları evde olmadığı sırada tartıştı. Mehmet Dik, eşini tabancayla başından vurarak öldürüp, kaçtı. Daha sonra polisi arayıp, eşini öldürdüğünü söyleyen Mehmet Dik, gözaltına alındı. Tutuklanan Dik hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADI
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde geçen yıl 12 Mart'ta görülen davanın karar duruşmasında sanık Mehmet Dik, son sözünde, "Eşimi herkesten daha çok seviyordum. Cezaevinde eşime taptığımın farkına vardım ama eşim beni aldatıyordu. Boşanma davası açmak istedim ancak dava açamadım. Eşim sürekli beni şikayet ettiği için boşanamadım. Olayın nasıl olduğunu, eşimin nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Eşim, kendini vurup intihar etmiş olabilir. Savcılık ve emniyet ifadelerimi kabul etmiyorum. Olaylar için herkesten özür dilerim, pişmanım. Eşimi, vurmadığıma inanıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Dik'e, 'eşi kasten öldürmek' suçundan hiçbir indirim maddesi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 TL para cezası verdi.
İSTİNAF ONADI
Sanık avukatı verilen ceza yönünden, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği ifade edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-08-13 11:01:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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