\u0130lyas KAPLAN Samed Ayd\u0131n SUN\/KAYSER\u0130,(DHA)STAT: Kadir HasHAKEMLER: Suat Arslanbo\u011fa, Aleks Ta\u015f\u00e7\u0131o\u011flu, \u0130smail \u015eencan\u00a0YUKATEL KAYSER\u0130SPOR: Bilal Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Bertolacci (Dk. 67 Mensah), Campanharo, Emrah, Cardoso (Dk. 83 Ackah), G\u00f6khan (Dk.56 Ramazan), Gavranovic (Dk. 83 Mustafa)\u0130STANBULSPOR: Jensen O\u011fuzhan (Dk. 67 Ka\u011fan), Okan (Dk. 68 Ebert), Mehmet, Duhan, Ali, Abazaj (Dk. 58 Ethemi), Melih, Ferhat (Dk. 58 Muammer), Topalli, \u0130brahimGOLLER: Dk. 4 Cardoso (Kayserispor)SARI KARTLAR: Cardoso, Bertolacci, Ackah\u00a0(Kayserispor), Ali, Duhan (\u0130stanbulspor)Spor Toto\u00a0S\u00fcper Lig in 2\u00b4nci haftas\u0131nda sahas\u0131nda \u0130stanbulspor\u00b4u konuk eden Yukatel Kayserispor sahadan 1-0\u00b4l\u0131k galibiyetle ayr\u0131ld\u0131.\u00a0Sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131lar Cardoso nun 4 \u00fcnc\u00fc dakikada att\u0131\u011f\u0131 golle, ligin ilk i\u00e7 saha ma\u00e7\u0131nda \u0130stanbulspor u ma\u011flup ederek, S\u00fcper Lig de ilk galibiyetini ald\u0131.3 \u00fcnc\u00fc\u00a0dakikada sol kanattan Carole un ortas\u0131nda penalt\u0131 noktas\u0131 \u00fczerinde topla bulu\u015fan Cardoso, me\u015fin yuvarla\u011f\u0131 Jensen in solundan a\u011flara g\u00f6nderdi: 1-0.43 \u00fcnc\u00fc\u00a0dakikada Abazaj sa\u011fdan i\u00e7eri girdi ve sol aya\u011f\u0131 ile sert vurdu. Top az farkla auta \u00e7\u0131kt\u0131.\u0130lk yar\u0131 Kayserispor un \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc ile sona erdi.65 inci dakikada Ethemi ceza sahas\u0131 d\u0131\u015f\u0131 sa\u011f \u00e7a\u011fraz\u0131ndan sa\u011f aya\u011f\u0131yla vuru\u015funu yapt\u0131, top \u00fcstten auta gitti.69 uncu dakikada geli\u015fen \u0130stanbulspor ata\u011f\u0131nda\u00a0Topalli sol kanattan ortalad\u0131. Kale sahas\u0131 i\u00e7inde bulunan \u0130brahim Y\u0131lmaz kafay\u0131 vurdu. Top \u00fcstten az farkla auta \u00e7\u0131kt\u0131.90+4 \u00fcnc\u00fc dakikada Ramazan\u00b4\u0131n pas\u0131nda Mustafa Pektemek soldan sert vurdu. Kaleci Jensen soluna uzan\u0131p topu \u00e7eldi.M\u00fccadele, Kayserispor un 1-0 l\u0131k \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc ile bitti.DHA-Spor T\u00fcrkiye-Kayseri \u0130lyas KAPLANSamed Ayd\u0131n SUN2022-08-13 22:06:53