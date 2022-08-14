Kayseri'de avukatı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Kayseri'de, 2 gün önce Avukat Savaş Ünlü'yü, arabuluculuk görüşmesi yaptığı ofisinde bıçakla kolundan yaralayan ve bugün gözaltına alınan Ersoy K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-08-14 23:47:03



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