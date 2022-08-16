Tandır cinayeti davasında 'noksan ikmali' kararı



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de kardeşi Mehmet Turhan (55) ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Firdevs Öztürk´ü (52) iple boğarak öldürüp cesetlerini tandıra gömen Yusuf Turhan'ın (52), 1'i ağırlaştırılmış, 2 kez müebbet, oğlu Bedirhan'ın (20) ise 2 kez müebbet hapis cezası aldığı davada Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, 'noksan ikmali' gerekçesiyle inceleme yapılamayacağını gerekçe göstererek, dosyayı yerel mahkemeye iade etti. Mahkeme, ilk derece yargılamasında bazı taraflara yapılmayan tebligatların, yapılarak dosyadaki eksikliğin giderilmesini istedi.

Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs 2021 tarihinde kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı. Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iddianame hazırlandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Yusuf Turhan, oğlu Bedirhan ve eşi Nejla hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

4´ÜNCÜ DURUŞMADA KARAR VERİLDİ

Davanın geçen yıl 22 Kasım'da görülen 4´üncü duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Turhan'ı, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Bedirhan Turhan'ı ise 2 farklı olaydan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Nejla Turhan ise delil yetersizliğinden beraat etti.

İSTİNAFTAN 'NOKSAN İKMALİ' KARARI

Sanık ve müşteki avukatlarının itirazı sonrası dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, 'noksan ikmali' olduğuna hükmetti. Ceza Dairesi, eksiklik giderilmeden inceleme yapılamayacağı ve dosyadaki noksan ikmali gerekçeleriyle dosyanın yerel mahkemeye iadesine karar verdi. Ceza Dairesi, yerel mahkeme aşamasında davanın bazı taraflarına tebligat yapılmadığını gerekçe göstererek, usul yönünden bu eksikliğin giderilmesini isteyerek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Ceza Dairesinin talebi doğrultusunda, ölen Öztürk ve Turhan'ın bazı yakınlarına mahkeme tebligatı gönderilecek. Tebligat cevabı sonrası dosya yeniden Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-08-16 11:23:42



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