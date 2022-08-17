Wushu'da Türkiye derecesi elde eden Nisa ve Eda, tatilde babalarının yanında çaycılık yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Wushu'da Türkiye derecesi elde eden Nisa ve Eda, tatilde babalarının yanında çaycılık yapıyor

DHA

Wushu'da Türkiye derecesi elde eden Nisa ve Eda, tatilde babalarının yanında çaycılık yapıyor


Beyza AYDOĞDU/KAYSERİ, (DHA) ANTALYA'da geçen şubat ayında gerçekleşen Türkiye Wushu Şampiyonası'nda derece elde eden Nisa Demir (15) ve kardeşi Eda Demir (9), okulların tatil olduğu dönemde babalarının iş yerinde çaycılık yapıyor. Türkiye 3'üncüsü Nisa Demir, "Olimpiyatlara katılmak ve Busenaz Sürmeneli ile Buse Naz Çakıroğlu gibi iyi bir boksör olmak istiyorum. Çay bahçesinde çalışmak motivasyonumu arttırıyor" dedi.
Kayseri'de yaşayan Nisa Demir ve kardeşi Eda Demir, küçük yaşta Wushu sporuna ilgi duymaya başladı. Kayseri'de önemli dereceler elde eden iki sporcu, geçen şubat ayında Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası'na katıldı. Nisa Demir 3'üncü olurken, Eda Demir ise 2'nci olma başarısı gösterdi. Sporcu iki kardeş daha fazla başarı elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
İki kardeş yaz tatilinde antrenmanlardan kalan zamanlarda ise çay ocağı işletmesi bulunan babaları Cemalettin Demir'e yardım ederek geçiriyor. Nisa ve Eda kardeşler, çay ocağında demledikleri çayları müşterilere servis ediyor. Kızlarıyla gurur duyduğunu belirten baba Cemalettin Demir, "Kızlarım ile birlikte mücadele ediyorum. İkisi de spor ile ilgileniyorlar. Kızlarım 5-16 Şubat'ta Antalya´da yapılan Türkiye Wushu Şampiyonası'nda Türkiye derecesi elde ettiler. Kızım Nisa Türkiye üçüncüsü, Eda ise Türkiye ikincisi oldu. Bir baba olarak kızlarımın vermiş olduğu mücadeleden çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. O küçük yürekleriyle ringde verdikleri mücadele bizim için çok büyük bir gurur verici bir durum. En büyük hayalimiz milli takım altında mücadele etmeleri" diye konuştu. 
'BABAMA YARDIM ETMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'
9 yaşındaki Eda Demir ise, "Yaz aylarında çay ocağımızda babama yardım ediyorum. Babama yardım etmek çok güzel bir duygu. Yaptığım sporda annem ve babam benim destekçim. Her yerde babam bana çok yardım etti. Çay ocağında çay götürüyorum. Masaları siliyorum. Temizlik yapıyorum. Boksta başardıkça daha mutlu oluyorsun. Özgüven kazanıyorsun. Maçı kazandığın zaman daha çok hırslanıyorsun. Türkiye ikincisi olmak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.
''EN BÜYÜK DESTEKÇİM AİLEM'
15 yaşındaki Nisa Demir de, "Uğraştığım spor branşında kendime söz verdim. Ben çok iyi yerlere geleceğim ve adımı Dünya Şampiyonası'nda, hatta milli sporcu olarak duyurmayı çok istiyorum. Olimpiyatlara katılmak ve Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi iyi bir boksör olmak istiyorum. En büyük hedefim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek. Bu spora başlamamdaki en büyük destekçim ailem. Yanımda kız kardeşimin olması ve dereceler yapmamız ayrı bir gurur verici durum" dedi.  
'ÇAY BAHÇESİNDE ÇALIŞMAK MOTİVASYONUMU ARTTIRIYOR'
Çay bahçesinde babasına yardım ettiğini kaydeden Nisa Demir, sözlerini şöyle noktaladı:
"Çay bahçesinde çalışmak motivasyonumu arttırıyor. Babama yardım ediyorum. Hatta çay bahçesinde çalışıyorum ama ara sıra da çay bahçesinde antrenman da yapıyorum. Her gün düzenli olarak koşularıma devam ediyorum. Gölge boksu ve birkaç yapılabilecek hareketleri çay bahçesinde yapıyorum. Ailemden böyle bir destek görmek beni mutlu ediyor." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cemalettin Demir ile röportaj
Nisa ve Eda kardeşler ile röportaj
Genel detayDHA-Spor Türkiye-Kayseri Beyza AYDOĞDU
2022-08-17 12:33:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan'dan "ticarette ahlak" vurgusu
YEREL HABERLER TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan'dan "ticarette ahlak" ...
Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın ziyaretleri
YEREL HABERLER Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
KAYÜ ile Erciyes AŞ arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER KAYÜ ile Erciyes AŞ arasında işbirliği protokolü
ERÜ'den "Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması"nda başarı
YEREL HABERLER ERÜ'den "Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması"nda ...
5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı ile oğlu adliyede
YEREL HABERLER 5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı ile oğlu ...
Yamula Barajı su sporlarının merkezi haline getirilecek
YEREL HABERLER Yamula Barajı su sporlarının merkezi haline ...
Ağabeyiyle eski eşini öldüren sanığın dosyası noksan ikmali gerekçesiyle istinaftan döndü
YEREL HABERLER Ağabeyiyle eski eşini öldüren sanığın dosyası noksan ...
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 eseri daha envanterine kazandırdı
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 eseri daha ...
BBP İl Başkanı Satılmış'tan KGC'ye ziyaret
YEREL HABERLER BBP İl Başkanı Satılmış'tan KGC'ye ziyaret
Belediye personeli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgilendirildi
YEREL HABERLER Belediye personeli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ...
Kayseri'de Sanatçılar Sokağı ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Kayseri'de Sanatçılar Sokağı ziyaretçilerini bekliyor ...
Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya 'indirim' yapılarak verilen ceza onandı
YEREL HABERLER Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya ...
Tandır cinayeti davasında 'noksan ikmali' kararı
YEREL HABERLER Tandır cinayeti davasında 'noksan ikmali' kararı
Kayseri'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Kayseri'de terörle mücadele polislerinden denetim
YEREL HABERLER Kayseri'de terörle mücadele polislerinden denetim
Kayseri'de komşular arasında silahlı kavga: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de komşular arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 ...
Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Kayseri Barosu Başkanı Köse, meslektaşlarına saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Kayseri Barosu Başkanı Köse, meslektaşlarına ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de fotoğraf sergisi açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.