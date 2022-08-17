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Çağdaş Atan: Her geçen hafta daha iyi oyun çıkacağını düşünüyorum

DHA

Çağdaş Atan: Her geçen hafta daha iyi oyun çıkacağını düşünüyorum


İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Oyunu mümkün olduğunca elimizde tutmak istiyoruz. Her geçen hafta daha iyi oyun çıkacağını düşünüyorum" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Yukatel Kayserispor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Kondisyon hareketleriyle başlayan antrenman, çift kale maçla sona erdi. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları bulunan Attamah, Mame Thiam ve Kemen katılmadı. 
Antrenman öncesinde teknik direktör Çağdaş Atan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zorlu bir fikstürleri olduğuna dikkat çeken Çağdaş Atan, "Çok zorlu bir fikstürümüz var. Bu haftayı 3 puanla atlatmanın sevinci var. Bu hafta çok önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Çok önem verdiğimiz, gücümüzü test edeceğimiz maçlardan bir tanesi. Onlar topa sahip olmayı seviyorlar. Biz de oyun oynamaya çalışıyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta onları topa daha az sahip olmaya zorlayıp, bizde daha farklı topa sahip olmaya çalışacağız. Başakşehir takımının hafta içi bir Avrupa maçı olacak. Onlara da başarılar diliyoruz. Hafta içi yapacakları maçı avantaja çevirebiliriz. Mame Thiam ayağını denemeye başladı. Kemen beklediğimizden erken dönecek. Attamah´ın 3-4 haftası daha var. Onlar da gelince tam kadro olunca daha güçlü bir Kayserispor izletebileceğimizi düşünüyorum. Biz Kayserispor olarak topa sahip olmadan, bekleyerek oynayamayız. Eski alışkanlıklardan vazgeçmemiz gerekiyor. Bunu eleştirisel olarak söylemiyorum ama geçen sene 15 maçta öne geçip 38 puan kaybetmiş bir Kayserispor var. Demek ki bu takım sadece savunma yaparak maç kazanamaz. Biz bu alışkanlıkları değiştirmeye çalışıyoruz. Bizim savunma prensibimiz topa sahip olmak. Oyunu mümkün olduğunca elimizde tutmak istiyoruz. Bunları nasıl her geçen hafta daha iyi oyun çıkacağını düşünüyorum. Daha iyi ne yapabiliriz? Onları konuştuk. Gösterdiğimiz analizde hem biz hem futbolcularımız gereken dersi almıştır. Her geçen gün gelişmemiz gerekiyor" diye konuştu.
"TARAFTARIMIZIN BİZE DAHA FAZLA YARDIMCI OLMASI GEREKİYOR"
İstanbulspor maçında taraftarın Bertolacci´ye tepki göstermesinin sorulması üzerine genç teknik adam Çağdaş Atan, "Eleştiri futbolun doğasında var. Bu durum özellikle maç esnasında, kendi sahamızda, kendi taraftarımız tarafından yapıldığı zaman daha farklı bir durum oluşturuyor. Taraftarımızın bize daha fazla yardımcı olması gerekiyor. Taraftarımızla birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Bu hafta çok iyi destek verdiler. Bu sezonun farklı bir sezon olduğunu hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekiyor. Oyuncularımızın hepsine ihtiyacımız var. Onlara taraftarların bizden daha fazla sahip çıkması gerekiyor. Bir tepki varsa performansla alakalıdır ve taraftar memnun olmayabilir. Beşiktaş maçında iyi oynayan bir Bertolacci vardı. Bu maçta belki o da kendi performansından memnun değil. Tepkileri başka zaman ertelemek bizim için en iyisi" ifadelerini kullandı.
BERNARD MENSAH: ZOR BİR MAÇ OLACAK
Uzun bir sakatlık dönemi geçiren Bernard Mensah, "Zor bir maç olacak, rakibimiz Başakşehir. Ama bizim Çağdaş hocayla birlikte nasıl bir oyun geliştirdiğimizi görüyorsunuz. Tabii ki zor bir maç olacak ama elimizden geleni yapacağız. Sakatlığım sonrası tedavi süreci yaklaşık 8 ay sürdü. Bu sürecin tamamlanması gerekiyor. Bu süre tamamlanmadan tam olarak oynayamam" şeklinde konuştu
ALİ KARİMİ: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ
Başakşehir maçında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getiren Ali Karimi, "Süper Lig´deki en önemli takımlardan birisi ile karşılaşacağız. İstanbulspor müsabakasından sonra önümüzde zor maç için hazırlanmaya başladık. Başakşehir karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Çağdaş Atan´ın açıklamaları
Bernard Mensah´ın açıklamaları
Ali Karimi´nin açıklamaları
Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-08-17 20:52:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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