Kayseri'de pazarcıların silahlı- bıçaklı kavgası: 3 yaralı

Naim GÜLVEREN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, pazarcı esnafı arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 1 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Pazarcı esnafı arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah T. ve Y.B., bıçakla Mehmet S. ise tabancayla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Kavgaya karıştığı belirlenen K.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Naim GÜLVEREN
2022-08-19 15:28:28
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