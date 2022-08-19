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Kayseri'de 'halay başı' ve 'müzik seçimi' kavgasında 5 gözaltı

DHA

Kayseri'de 'halay başı' ve 'müzik seçimi' kavgasında 5 gözaltı


Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, bir düğün salonunda 'halay başı' ve 'müzik seçimi' nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru ise yaralandı.
Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Kiçikapı Mahallesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında davetliler arasında 'halay başı' ve 'müzik seçimi' konusunda tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Gelin ve damat yakını kadın ve erkekler düğün salonunda kavga etti. Düğün salonunda büyüyen kavga yol ortasında da devam etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmaya çalıştı. 2 polis memuru kavgayı ayırırken aldığı darbelerle yaralandı. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Yaralanan 2 polis memuru, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kavgaya karışan Ahmet Ş., Abdullah Ş., Taner D., Murat G. ve Osman Ş. gözaltına alındı. 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AY
2022-08-19 18:14:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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