Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı (2)

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde, ülkelerine geri gönderilmemek için sığınmacılar tarafından çıkartıldığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Jandarma ekipleri, merkezde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-08-20 00:43:54



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