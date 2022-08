Kayseri Şeker Fabrikası'nda yangın

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 kişi can verdi



Olcay DÜZGÜNSevilay AY/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Şeker Fabrikası'nın su soğutma kulesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki Kayseri Şeker Fabrikası'nda, saat 10.30 sıralarında, su soğutma kulesinde yangın çıktı. Kulede çalışma yapıldığı sırada iddiaya göre kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım, yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler, ahşap ve plastikten inşa edilen yapıyı kapladı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Su soğutma kulesi, kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "Burada can kaybı olmadığı için şükrediyoruz. Camiamıza çok geçmiş olsun. Bu tamamen işletmenin dışında su soğutma kulesinde olan bir yangın. Burası zaten çok eski bir bina. Ahşap ve plastikten oluşan bir yapı. Herhalde kaynak çalışması yapılırken bir kıvılcımın sıçraması sonucu yangının meydana geldiğini düşünüyoruz. Tabi ahşap ve plastik yapı olduğu için yangında çok hızlı bir gelişme oldu. Bizim itfaiyemizin müdahalesi ile oradaki personelimiz yangından kurtarıldı. Arkasından da yangını söndürme çalışmaları yapıldı. Şu anda da soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangın tamamen söndü. Fabrikamızın genelinde herhangi bir yangın söz konusu değil. Zaten Allah'a şükür can kaybımız ya da yaralanmamız söz konusu değil. Onun için bununla 'geçmiş olsun' diyoruz. Kayseri Şeker nazara geldi herhalde. Başka türlü izah edemiyorum. Çünkü biz her türlü güvenlik tedbirini alan bir kuruluşuz. Tabi en küçük dikkatsizlik böyle sonuçlar ortaya çıkarabiliyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Melikgazi Olcay DÜZGÜN-Sevilay AY

2022-08-22 12:30:01



