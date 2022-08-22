İç Hastalıkları Uzmanı İngeç'den 'seyahat hastalığı' uyarısı



Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem İngeç, yazın sıkça rastlanan 'turist ishali' hastalığına dikkat çekerek, "Gittiğiniz bölgelerde tükettiğiniz gıdalara dikkat edin, kapalı suları için, meyve ve sebzeleri iyice yıkayın" dedi. Dr. İngeç ayrıca, uzun seyahatlerde iki saatte bir yürüme molası verilmesini de tavsiye etti.Acıbadem Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem İngeç, kişilerin seyahat sırasında hastalanabileceğini belirterek, "Seyahat hastalıkları denilince aklımıza ilk gelen şey, enfeksiyon hastalıklarıdır. Genelde yaralanmalar, kırık ve çıkıklar, spor yaralanmaları, güneş yanıkları gibi sıklıkla farklı sorunlar da oluşabilir. Tabi seyahate bağlı mikrobik hastalıklar da büyük bir hasta grubunda gözlemleniyor" dedi.Seyahat hastalığının ilk başta yolculuğa bağlı geliştiğine değinen Dr. İngeç "Uzun otobüs ya da uzun uçak yolculukları gibi durumlarda insanlarda uyku problemi olabiliyor. Jetlag sendromu yaşanabiliyor. Bunu önlemek için genellikle melatonin takviyesine ihtiyaç duyuluyor" diye konuştu. 'UZUN YOLDA 2 SAATTE BİR MOLA VERİN'Uzun süren seyahatlerde vücudun hareketsiz kalması sonucu bacaklarda pıhtılaşma oluştuğunu belirten Dr. İngeç, "Yine seyahat durumunda çok hareketsiz kalındığında oluşabilen tromuslar, alt taraf ve bacaklarda oluşan pıhtılardır. Bu konuda da önlem amaçlı özellikle kişilerin en az iki saatte bir mola verip 1 ya da 2 dakika yürümeleri, kan dolaşımını arttırmalarını öneriyoruz" dedi. Beraberinde şeker, tansiyon, kalp hastalıkları olan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Dr. İngeç, bu kişilere uzun yolculuk sırasında kullanmaları için hekim tarafından kan sulandırıcı ilaç verilebileceğini söyledi. 'KAPALI SULARI TERCİH EDİN'Dr. İngeç, seyahatin bitip de farklı bir noktaya varıldığında karşılaşılan risklere dikkat çekerek "Gidilen bölgedeki mikrobik duruma, bakterilere, parazitlere ya da viral enfeksiyonlara göre ishalle karşılaşılabilir. Yolcu ishali ya da turist ishali dediğimiz bu durum, gidilen bölgedeki gıdalardaki mikroorganizmalar aracılığıyla bizi etkiler. Özellikle sıcak tropikal bölgelerde, bataklıkların daha yoğun olduğu bölgelerde görülebilir. Shigella, salmonella, dizanteri dediğimiz mikroplarla kişiler enfekte olabiliyorlar" dedi. Özellikle iklim koşullarının değiştiği bölgelere ziyaret ederken çok dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Dr. İngeç "Temizliğe çok önem vermek gerekiyor. Örneğin her yerde su içmemeliyiz, kapalı suları tercih etmeliyiz. Yediğimiz meyve ve sebze gibi şeyleri iyice yıkamamız gerekir. Yemek yediğimiz yerlerin temiz olması da çok önemli" uyarılarında bulundu.SEYAHAT ÖNCESİ HEKİM ZİYARETİ ÖNERİSİTropikal bölgelerde sıtma ve sarı humma gibi hastalıkların bulunduğunu ifade eden Dr. İngeç sıtmanın, özellikle bataklıkların yoğun olduğu Afrika, Hindistan ya da Güney Amerika'da bazı bölgelerde sık görüldüğünü söyledi. Dr. İngeç, bu bölgelere seyahat planlandığında hekime başvurarak ilaçla önlem alınabileceğini belirterek "Sıtma özellikle sinek ısırığından hemen sonra ortaya çıkmaz, bu dönemde ateşli bir hastalık geçirdiysek aklımıza sıtma gelmemeli. Sıtmanın 1 hafta, 10 gün kadar kuluçka süresi vardır. Ondan sonra yükselen ateş, terleme, 48 saatte bir gelişen ateş ile kendini belli eder" dedi.Sarı hummaya karşı endemik olduğu bölgeye gidilmeden aşı olunmasını gerektiğini hatırlatarak yine bu bölgelerde sarılık hastalıklarının görüldüğüne değinen Dr. İngeç, "Gideceğimiz yer önceden belli ise Hepatit A ve B gibi enfeksiyon hastalıklarına karşı aşıyla korunmak mümkün" diye konuştu. (DHA)

DHA-Sağlık Türkiye-Kayseri / Merkez

2022-08-22 14:00:23



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