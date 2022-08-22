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15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında Yargıtay´dan kısmi onama 

DHA

15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında Yargıtay´dan kısmi onama 


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)YARGITAY, Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin de yaralandığı terör saldırısı ile ilgili kararları kısmen onadı. 18 sanıktan 9'una verilen hapis ve beraat kararları onanırken, 9 sanığınki ise bozuldu.
Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan askerleri çarşıya taşıyan halk otobüsüne, 17 Aralık 2016'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker de yaralandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde saldırıya ilişkin görülen dava, 19 Nisan 2021'de karara bağlandı. 3'ü firari, 21 sanıklı davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kenan Çiçek'i 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçundan 1 kez müebbet, şehit 15 askere yönelik 'kasten öldürmek' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 yaralı askere yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20'şer yıldan 1080 yıl, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 12 yıl, 'tehlikeli ve patlayıcı madde taşımak' suçundan 18 yıl, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 1118 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Tutuksuz sanıklardan Abdullah Akbıyık'a 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 6 yıl, Mehmet Oluk'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıl, Ekrem Uğur ve Ümit Kepir'e 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 4'er yıl 6'şar ay, Murat Talan'a 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4 yıl, Serkan Ay'a 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4 yıl, halk otobüsünün şoförü Hamit Eroğlu'na '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 2 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Hasan Ekinci, Hürriyet Yıldırımçakar, İsmail Hakkı Yıldırımçakar, Vesfiye Tekiner, Fahri Demirbaş, Hüseyin Polat, Elzem Şırnak, Mehmet Yolcu, Barış Kaya ve Mehmet Ayaz'ın ise beraatına hükmetti.
Heyet, firari sanıklar Ferhat Tekiner, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu'nun dosyalarını ayırdı.
Sanık avukatları verilen cezalar, mağdurlar ve müştekilerse beraatler nedeniyle mahkeme kararını, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. 18 sanığa ait dosyanın geldiği 20'nci Ceza Dairesi, inceleme sonrası davayı karara bağlayarak onadı.
DOSYA YARGITAY'A GİTTİ
Tarafların kararı temyiz etmesinin ardından dosya, Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi, incelemenin ardından kararını verdi. Yargıtay, Abdullah Akbıyık, Mehmet Oluk, Ekrem Uğur, Ümit Kepir ve Hamit Eroğlu'na verilen hapis cezaları ile Elzem Şırnak, Mehmet Yolcu, Barış Kaya ve Mehmet Ayaz'a verilen beraat kararını eksik soruşturma gerekçesiyle bozdu. Sanık Kenan Çiçek, Murat Talan ve Serkan Ay'a verilen hapis cezası ile Hasan Ekinci, Hürriyet Yıldırımçakar, İsmail Hakkı Yıldırımçakar, Vesfiye Tekiner, Fahri Demirbaş ve Hüseyin Polat'a verilen beraat kararı ise onandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-08-22 16:02:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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