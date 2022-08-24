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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserisporlu Lionel Carole: Taraftarımızın desteğiyle kazanmak için her şeyi yapmak istiyoruz

DHA

Kayserisporlu Lionel Carole: Taraftarımızın desteğiyle kazanmak için her şeyi yapmak istiyoruz


Olcay DÜZGÜN Naim GÜLVEREN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, ligin 4'üncü haftasında karşılaşacağı Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kayserisporlu futbolcu Lionel Carole, "Taraftarımızın desteğiyle maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, pazar günü karşılaşacağı Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çalışan futbolcular ısınma, pas ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanda konuşan Lionel Carole, "Bu haftaki maçımızı evimizde oynuyoruz. Evimizde oynadığımız her maçı kazanma arzusundayız. Taraftarımızın önünde oynayacağımız maç bizim için önemli olacak. Taraftarımızın desteğiyle maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz" diye konuştu.
Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek ise "Önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Evimizde her zaman güçlü bir takım olduk. Giresunspor da lige iyi başlayan ekiplerden biri. Biz evimizde oynayacağımız için bu maçın favorisi olduğumuzu düşünüyorum. Güçlü bir oyunumuz var. Hocamızla beraber kampın başından bu yana çalışıyoruz. Güçlü oyunumuzu sahaya yansıtıp galibiyet almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntü
- Carole ve Ramazan Civelek'in açıklaması
Genel detay
DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Naim GÜLVEREN
2022-08-24 19:58:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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