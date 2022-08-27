Kayseri'de 830 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığına 6 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, hırsızlık için girdikleri 6 adresten toplam 830 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5'i kadın, 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin yüzlerini kapatarak binalara girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda sabah saatlerinde 90 polisin katılımıyla 13 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 adresten toplam 830 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 5'i kadın, 6 kişi yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ve 5 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-08-27 14:30:43



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