Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk kazara babasını öldürdü

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de iddiaya göre 3 yaşındaki K.A.Ç., tabancayla oynadığı sırada kazara babası Gökhan Çimen'i (24) vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, oturma odasında tabancayla oynayan K.A.Ç., kazara babası Gökhan Çimen'i vurdu. Evde bulunan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Çimen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Çimen'in yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan çalışmanın ardından 4 çocuk babası Gökhan Çimen'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-08-28 00:07:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.