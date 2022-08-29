Yukatel Kayserispor´da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) SÜPER Lig'in 5´inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Sezonun 4'üncü haftasında dün sahasında Bitexen Giresunspor´u konuk eden Yukatel Kayserispor sahadan 3-0´lık sonuçla galip ayrılmıştı. İç sahada 2´de 2 yapan sarı kırmızılılar ara vermeden sezonun 5'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda Giresunspor maçına ilk 11 çıkan isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular kondisyon çalıştı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-08-29 15:22:07



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