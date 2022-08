Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe maçı yorumu: Zor maç olacağının farkındayız

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, Fenerbahçe ile oynayacakları maç ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Zor bir maç olacağının farkındayız. Biz de artık bu deplasmandan bir şeyler getirmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 5´inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon çalışması ve çift kale maç yaptı. Sakatlıkları devam eden Ali Karimi ve Attamah idmanlara katılmazken, Mustafa Pektemek ve Cenk Gönen düz koşu yaptı.

Antrenman öncesi açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Fikstürümüzün zor oluğunu söylemiştik. Üçüncü deplasmanımızda bu ülkede şampiyon olmuş bir takıma daha karşı oynayacağız. Kolay değil, çok geniş kadroları var. Bugünden itibaren analizlere başladık. Zor bir maç olacağının farkındayız. Biz de artık bu deplasmandan bir şeyler getirmek istiyoruz. En iyi oyunumuzu en sonuncusunda oynadık. Bunu geliştirmek, üzerine koymak istiyoruz. Bu oyunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz ona bakıyoruz. Üç farklı oyun oynamaya çalışacağız. Bu hafta da farklı bir sürprizimiz olabilir" açıklamasında bulundu.

Devre arasına kadar transfer yasağının sürecek olmasının hatırlatılması üzerine Çağdaş Atan, "Bu durumun ve sürecin farkında olarak buraya geldik. Başkanımız en başta söyledi böyle bir durumun olduğunu. Biz de Kayserispor´un oyuncu grubuna inanarak geldik. Çok sağlıklı bir çalışma ortamı var, önemli olan içerideki oyununun mutlu olması. Şehrin önde gelenleri bizi iyi desteklediler ama lig uzun maraton. Önümüzde daha çok zaman var. Bizim ve futbolcular için sağlıklı çalışma ortamı sağlanırsa biz ligde güvenli bir şekilde seyredeceğimizi düşünüyoruz" yanıtını verdi.

GUSTAVO CAMPANHARO: AMACIMIZ ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK

Gustavo Campanharo ise "Önümüzdeki hafta çok önemli bir maç olacak Fenerbahçe karşısında. Yeni bir oyun sistemimiz var. Her geçen gün bu sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız elimizden gelenin en iyisini yapmak. Her gün gelişmeye devam etmek ve Fenerbahçe karşısında bu gelişimi sürdürebilmek istiyoruz. Geçen sene bazı sakatlıklar yaşadım, ayrıca bir Covid sürecim oldu. Bu sene sezon başı kampına katılabildim. Bir futbolcu için bu çok önemli. Bu sene fiziksel olarak kendimi çok daha iyi hissediyorum. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Koşmayı mücadele etmeyi takıma yardım etmeyi çok seviyorum. Bireysel olarak da bunun etkilerini görmeye başladık" ifadelerini kullandı.

BİLAL BAYAZİT: SİSTEME ALIŞIYORUZ

Bilal Bayazit da "Giresunspor maçında çok iyi oynadık. Hocamızın istediklerini yaptık. Sisteme alışıyoruz. İyi oyunu devam ettirmeye bakacağız. İnşallah bu hafta Fenerbahçe maçında da aynı sistemle puanları alacağımıza inanıyorum. Bu oyundan her takıma karşı kazanabiliriz. Yeter ki hocamızın bizden istediklerini yapalım ve birbirimize inanalım" dedi.

Performansında bir yükseliş olduğu hakkında gelen soru üzerine Bilal Bayazit, "Pek kendimde o yükselişi göremiyorum. Pozisyon geldiğinde kurtarmaya çalışıyorum. Allah´ıma çok şükür şimdiye kadar iyi gidiyor. Bunu devam ettirmeye çalışacağım. Çalışıyorum, inşallah bunu devam ettirebilirim" yanıtını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

