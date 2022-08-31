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AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı, polisi darptan tutuklandı

DHA

AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı, polisi darptan tutuklandı


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, tartıştığı polis memurunu darbettiği iddia edilen AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz, tutuklandı.
AK Parti Gençlik Kolları Tomarza İlçe Başkanı Hakan Korkmaz, dün akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan bir polis memuru ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Korkmaz, polis memurunu darbetti. Olay sonrası Korkmaz gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz tutuklandı.
Konuyla ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"30 Ağustos 2022 tarihinde akşam saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Amirliği girişinde bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şahıs ile karakol girişinde görevli polis memuru arasında arbede yaşanmıştır. Karakolda görevli diğer personelin müdahalesi ile şahıs gözaltına alınmıştır. Yaralanan polis memuru, doktor raporu alarak ilgili mercilere şikayette bulunmuştur. Konunun birimlerimize iletildiği andan itibaren yasal sistemin işletilmesi sağlanmıştır. Emniyette ifadesi alınan şahıs savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkartılmıştır. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Şahsın yargılanması tutukluluk haliyle devam etmektedir. Kayseri Valiliği olarak konuyu takip etmekte olduğumuzu, hiçbir suretle ve hiçbir gerekçeyle milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-08-31 14:25:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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