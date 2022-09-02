Firari hırsızlık hükümlüsü çift, operasyonla yakalandı

Sevilay AY/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 'hırsızlık'tan 35 yıl 3 ay kesinleşmiş hapisle aranan G.E. ve 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kocası S.E., polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında 35 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. isimli kadın ile 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eşi S.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Firari hükümlü çift, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. G.E. ve eşi S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AY
2022-09-02 13:55:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.