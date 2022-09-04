Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de Hamza Kocaman (25), seyir halindeyken, otomobille önünü kesen husumetlisi Bülent B.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Olay saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hamza Kocaman 38 LC 293 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken husumetlisi Bülent B., başka bir otomobille önünü kesti. Bülent B. yanında getirdiği pompalı tüfekle araçtaki Hamza Kocaman'a ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saçmaların isabet ettiği Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Bülent B. ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Kocaman'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-09-04 20:57:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.