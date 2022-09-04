Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü (2)

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



OĞLUNU ÖLDÜREN KİŞİNİN AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Kayseri'de Bülent Bayrak'ın otomobille önünü keserek pompalı tüfekle öldürdüğü Hamza Kocaman (25) cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, Bülent Bayrak'ın oğlu Yusuf Eren Bayrak'ın (17) geçen 17 Ağustos'ta Hamza Kocaman'ın kardeşi Harun Kocaman (17) tarafından bıçakla öldürüldüğü öğrenildi. Bunun üzerine Bülent Bayrak'ın da oğlunu öldüren Harun Kocaman'ın ağabeyini öldürdüğü belirtildi. Cinayet zanlısı Bülent Bayrak'ın emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)OTOĞRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-09-04 21:56:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.