Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba ile 3 şüpheli adliyede (2)

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4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri'de oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı (17) öldüren Harun Kocaman'ın (17) ağabeyi Hamza Kocaman'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldüren Bülent Bayrak ile kendisine yardım ettiği belirlenen A.Y., M.Y. ve Y.E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Naim GÜLVEREN

2022-09-05 22:28:26



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