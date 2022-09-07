Kayseri'de kumar oynayan 38 kişiye 69 bin TL ceza

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 9 kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 38 kişiye toplam 69 bin 62 TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynayanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerindeki 9 kahvehanede kumar oynandığı bilgisi alındı. Ekiplerin eş zamanlı operasyonunda, kumar oynayan 38 kişiye toplam 69 bin 62 TL ceza uygulandı. Kumar masalarındaki 1880 TL'ye de el koyuldu. İşletme sahibi olan 13 kişi hakkında ise kumar oynattıkları gerekçesiyle idari işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-09-07 11:20:21
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