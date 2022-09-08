'Dur' ihtarına uymayıp 5 otomobil ile bisikletli çocuğa çarptı; yakalandı



Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kullandığı minibüs ile polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçıp, 5 otomobil ve bisikletli bir çocuğa çarpan sürücü, yaşanan takip soncu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen S.K.'nın kullandığı 38 YL 772 plakalı minibüsü, akşam saatlerinde yaptığı uygulamada durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Minibüsün sürücüsü, polis ekiplerinden kaçmak isterken 5 otomobil ile Argıncık Mahallesinde bisikletli bir çocuğa çarptı. Yaklaşık 10 kilometre süren takip sonucu sürücü ile yanında bulunan H.D. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Minibüste ise narkotik köpeği ile arama yapıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-09-08 21:54:39



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