Kayseri'de firari şüpheliler, polisin takibiyle yakalandı 

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Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, farklı suçlardan aranan ve saklandıkları adresleri belirlenen Ö.T. ile Y.G., kaçmak isterken polisin yarım saatlik takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı 'hırsızlık' suçundan aranan Ö.T. ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Y.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Polisin geldiğini gören şüpheliler ise kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Ö.T. ile Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2022-09-09 17:45:39



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