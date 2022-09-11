Kayserispor - Antalyaspor: 1-0

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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA)-

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Selahattin Altay

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt Onur Bulut, Arif Kocaman, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Dk. 90+5 Uzodimma), Ramazan Civelek (Dk. 81 Gökhan Sazdağı), Mensah (Dk. 90+1 Ackah), Cardoso (Dk. 81 Kemen), Thiam, Gavranovic (Dk. 46 Gavranovic)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Kudryashov, Veysel Sarı, Floranus (Dk. 81 Bünyamin Balcı), Soner Aydoğdu (Dk. 81 Nakajima), Fernando (Dk. 69 Ufuk Akyol), Hakan Özmert (Dk. 59 Luiz Adriano), Güray Vural, Ghacha, Ndao (Dk. 69 Sinan Gümüş), Wright

GOL: Dk. 54 Thiam (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Cardoso, Carole (Yukatel Kayserispor), Kudryashov, Güray Vural (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 54'üncü dakikada Thiam'ın attığı gol ile 1-0 yendi.

19'uncu dakikada topla buluşan Cardoso'nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu Boffin çeldi. Ardından topu Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.

36'ncı dakikada sağ çaprazda topla buluşan Ndao'nun kaleye şutu yandan auta gitti.

54'üncü dakikada sağ kanatta Cardoso'nun ceza sahası içine ortasında topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

60'ıncı dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Ghacha'nın kaleye şutunu kaleci Bilal kurtardı.

65'inci dakikada ceza sahası içinde İlhan Parlak'ın pasında topla buluşan Ramazan Civelek'in şutu yandan auta gitti.

74'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güray'ın kaleye uzaktan şutunu kaleci Bilal çeldi. Ardından Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-09-11 22:01:16



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