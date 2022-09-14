Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri´de düzenlenecek

KAYSERİ, (DHA) Türkiye Motosiklet Federasyonu´nun yarış takviminde yer alan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası 16-17 Eylül tarihlerinde Kayseri ilinin Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası yarışları ilk kez Kayseri Valiliği ve Kocasinan Belediyesi´nin destekleriyle Yamula Barajı´nda yer alan Kuşçu Tesisleri´nde 16 Eylül Cuma ve 17 Eylül Cumartesi günleri yapılacak. Kayseri Marina olarak da anılan Kuşçu sahilinde organize edilecek şampiyonada sporcular 7 kategoride mücadele edip, flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştirecek. Su üzerinde heyecan veren ekstrem hareketler ile izleyicilere şölen yaşatacak olan Kayseri yarışları; OPEN, Pro Stock (0-179 bg), Pro Stock (180 bg ve üstü), Kadınlar Kupası, Gençler Flyboard ve Drag sınıflarında yapılacak. Şampiyonanın yarış programı şu şekilde;
17 EYLÜL CUMARTESİ
10:00 Stock pro1 yarışı
10:30 Stock pro2 yarışı
11:00 Kadınlar kupası yarışı
11:30 Open yarışı
12:00 Drag yarışı
12:30 Gençler yarışı
13:00 Flyboard yarışı
14:00 Stock pro1 yarışı ve kupa töreni
14:30 Stock pro2 yarışı ve kupa töreni
15:00 Open yarışı ve kupa töreni
15:30 Flyboard yarışı final ve kupa töreni
DHA-Spor Türkiye-Kayseri / Merkez DHA
2022-09-14 12:27:13
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