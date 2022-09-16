Eski eşini silahla yaralayan şüpheli, adliyede

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Alperen ERCAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 3 gün önce kıskançlık nedeniyle tartıştığı eski eşi R.G.'yi (30) tabancayla yaralayan Kenan Sarsılmaz (36), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Sarsılmaz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 gün önce Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde meydana geldi. Kenan Sarsılmaz ile eski eşi R.G. arasında iddiaya göre kıskançlık meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Belinden silahını çıkaran Sarsılmaz, eski eşi R.G.'yi bacağından vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.G., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Kenan Sarsılmaz'ın Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde arkadaşına ait adreste saklandığını belirledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda Sarsılmaz, suç aletiyle yakalanıp, gözaltına alındı.

Kenan Sarsılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Alperen ERCAN

2022-09-16 14:27:04



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