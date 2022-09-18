Kayseri'de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: 5 yaralı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Naim GÜLVEREN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Ebubekir Polat (42) yönetimindeki 38 KV 580 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu İbrahim Şahin'in (43) kullandığı 44 ABT 999 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Lokman Polat (63), Zeynep Gökçe Polat (9), Mine Polat (34) ve Gülay Polat (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Naim GÜLVEREN

2022-09-18 02:05:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.