Otomobil refüjdeki korkuluklara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

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BURAKHAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kayseri'de otomobilin refüjdeki korkuluklara çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü Burakhan İrten'in (22) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İrten'in cenazesi, Yahyalı ilçesine götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına İrten'in yakınları ve bölge halkı katıldı. Namazın ardından İrten, toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Alperen ERCAN

2022-09-19 16:28:13



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