Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bu çöreğin adı da tadı da başka



Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hacılar ilçesi Eğribucak Caddesinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 ADB 778 plakalı otomobil ile 38 VU 557 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarken, her iki araçta bulunan 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-09-20 22:15:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.