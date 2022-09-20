FOTOĞRAF İPTALİ / Kayseri'de restoran sahibini öldüren şüpheli tutuklandı

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Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Kayseri'de restoran sahibini öldüren şüpheli tutuklandı' başlıklı haberimizde olayda hayatını kaybeden Mehmet Karadağ'ın fotoğrafı isim benzerliğinden dolayı sehven servis yapılmıştır. Bu fotoğrafı kullanılmaması rica olunur. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-09-20 23:05:35



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