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Eşi ve üvey kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis

DHA

Eşi ve üvey kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı eşi Hörmet Doğan (20) ile üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) boğazından bıçaklayarak öldüren Kaya Doğan, tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 11 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Hörmet Doğan, küçük kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı. Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi. Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla boğazlarından bıçakladı. Bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya Doğan, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.
Kaya Doğan hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğu kasten öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Davanın 3'üncü duruşmasına sanık Kaya Doğan ile ölen kız çocuğunun şikayetçi babası O.S. hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.
CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI
Mahkeme başkanı sanık Kaya Doğan hakkında, Adana Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi. Raporda, sanık Kaya'nın cezai ehliyetinin tam olduğu kaydedildi. Sanık avukatı Ali Çöldemli, söz konusu raporu kabul etmediklerini belirterek, adli tıp kurumundan rapor aldırılmasını istedi. Duruşma savcısı, sanığın 2 farklı suçtan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Kaya Doğan, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Tüm aşamalarda verdiğim savunmalarımı gelen raporlar doğrulamıştır. Eşim beni aldattığı için bu olay meydana geldi. Bu olay başıma gelene kadar kendi halinde yaşayan bir insandım. O mesajları görmesem bu olay başımıza gelmeyecekti. Eşimle görüşen kişilerin de ceza almasını istiyorum. Onlardan şikayetçiyim" dedi.
Mahkeme heyeti sanığı, 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Doğan'a eşi Hörmet Doğan'a karşı olan eyleminden dolayı da 'eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Ardından 'tahrik' indirimi uygulayarak bu eylemden dolayı cezasını 22 yıla düşürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-09-21 16:47:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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