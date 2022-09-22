Kayseri'de sağanak yağmur etkili oldu

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Olcay DÜZGÜNAlperen ERCAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, yollarda su birikintilerine neden oldu. Sağanak yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Su birikintilerinin olduğu yollarda seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Alperen ERCAN

2022-09-22 21:30:02



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